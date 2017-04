Mange vil ta inn lærlinger

Fiskerne i Øksnes har gjerne med seg lærlinger ut på havet. Med denne innstillingen vil de trolig sikre et videregående tilbud i fiske og fangst. – Jeg er strålende fornøyd, sier ordfører Karianne Bråthen.

Foto: Dag Erlandsen

Det melder Bladet Vesterålen.

Hele ti lærlingeplasser skal være sikret for det kommende året. Det er klart etter at kommuneledelsen og rektor ved Sortland videregående skole hadde et møte med fiskerne rett før helga.

– Nordland fylkeskommune har vært avvisende til å opprette fiske & fangst på Myre, så lenge de har dette tilbudet på Gravdal. Det er liten søkning til Gravdal, men mange som viser interesse for å ha et slikt tilbud på Myre. Etter at en ble enige om et samarbeid med Gravdal, snudde fylkesråden og er nå positiv til å dette tilbudet, sier Karianne Bråthen til avisen.

Fylkeskommunen har nemlig satt som betingelse at det framskaffes mange nok lærlingeplasser. Det ser nå ut til å gå i orden.

Bladet Vesterålen skriver at det er rundt 160 potensielle søkere til Fiske & Fangst. Det har aldri vært i nærheten av å være så mange som er i posisjon til å søke på det nye tilbudet. Dersom 10 prosent av disse søker vil det være fullt mulig å få til en klasse.

Dersom dette blir en realitet, vil det være behov for å ha undervisning ved skolen på Myre og ha et ekstra redskapsrom og verksted på rundt 100 kvadratmeter. Det er heller ikke noe problem å løse dette i Myre havn.

– Vi kommer til å søke om kvote, og da vil det være en god mulighet for at vi på sikt også kan få inntekter av det vi holder på med, sier Lødemel.

Tom Grande i Øksnes Kystfiske er en av de som gjerne tar imor lærlinger.

– Vi har hatt lærlinger om bord og vi ønsker å fortsette med det. Vi har tre store kystbåter og vi ønsker gjerne å ha fire lærlinger med oss, sier han til avisen.