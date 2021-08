Mann død etter fall fra båt i Kvænangen

– Det skal ikke ha vært dårlig vær i området, og det er foreløpig uavklart hvorfor han havnet i sjøen, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt.

En mann fra Kvænangen ble i går kveld funnet livløs i sjøen. Han skal ha falt i sjøen fra en båt, og ble hentet til land av naboer som kom til med båter.

Nødetatene rykket raskt ut til stedet, men livet sto ikke til å redde.

– Det var en kvinne som observerte mannen på tur ut i båt tidligere på kvelden. Da hun senere så båten liggende og drive, begynte hun å frykte at noe hadde skjedd med føreren. Han ble like etter funnet livløs i sjøen like ved båten sin, sier operasjonsleder Meyer til Dagbladet.

Det var i følge politiet en av naboene som dro ut i sin egen båt og fant mannen.