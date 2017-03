Mareano fant mye havsøppel

Havforskningsinstituttet anslår at det ligger cirka 200 kilo søppel per kvadratkilometer i Barentshavet. Men enkelte steder, der søpla samler seg, er mengdene adskillig større.

Foto: Mareano

– Vi hadde ikke regnet med å finne så mye søppel. Resultatet er overraskende, sier Lene Buhl-Mortensen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Buhl-Mortensen sier at avfallet samler seg opp i renner og kløfter, slik at det enkelte steder er anslått at mengden kan være fem- seks tonn per kvadratkilometer havbunnn.

Det er plast som er hovedmaterialet, det er fiskeriene som får skylda ut fra hvilke gjenstander det er som går igjen; vaier, redskaper, hansker, osv. osv.