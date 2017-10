Maritim arbeidshelse

Sjøfartsdirektoratet inviterer rederier og andre interesserte i maritim næring til konferanse om arbeidshelse og fysisk aktivitet.

Foto: Dag Erlandsen

Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i et langsiktig perspektiv for å styrke arbeidshelsen. - For oss i Sjøfartsdirektoratet er dette særlig aktuelt, da våre sjøfolk er en av veldig få yrkesgrupper som faktisk trenger en helseerklæring for å få lov til å jobbe, melder direktoratet på egen nettside.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å legge til rette for å motivere til satsing og fokus på fysisk aktivitet og helse. Direktoratet tror at god fysisk form og helse gir økt konsentrasjon, årvåkenhet og trivsel for de seilende, som igjen gir en tryggere ferdsel til sjøs for alle.

Konferansen er gratis, og går over én dag hos Helsedirektoratet i Oslo den 28. november. Du kan lese mer om konferansen her.