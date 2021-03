Markedene skriker etter lodde og makrell

Sør-Korea og Taiwan har hatt den største veksten på makrell og eksportprisen på lodde ble historisk høy i februar.

Det melder Sildesalgslaget.

Sterk vekst for makrell i Asia

For makrelleksporten ble en rekordsterk januar fulgt opp med nok en god måned. Februar 2020 var tidenes beste, både i eksportverdi og volum, men februar 2021 går inn på en sterk andreplass i verdi og på tredjeplass i volum, skriver Sjømatrådet.

- Etterspørselen etter norsk makrell er svært god i markedene, og de viktige konsummarkedene Japan, Sør-Korea og Taiwan viser sterk vekst. Spesielt har eksporten til Sør-Korea hatt en formidabel vekst så langt i år med en eksportverdi på 260 millioner kroner og et volum på 17.000 tonn. Det er en økning på 92 prosent i verdi og 118 prosent i volum sammenlignet med samme periode i 2020, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Norge eksporterte 29.000 tonn makrell til en verdi av 445 millioner kroner i februar.

Det er en nedgang i volum på 14 prosent.

0Verdien falt med 110 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Sør-Korea, Vietnam og Japan var de største markedene for norsk makrell i februar.

Historisk høy loddepris

Etter at det ble loddefiske ved Island for den norske flåten i februar har også den nå nådd ut i markedet og Sjømatrådet melder om god interesse for lodda

– Etter flere år der verken Norge eller Island har fisket lodde er det meldt om god interesse for lodde i markedene. Gjennomsnittsprisen på eksportert lodde i februar var på 18,02 kroner, noe som er historisk høyt sett opp mot eksportert volum, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Etter to år uten loddefiske fikk Norge en kvote på ca. 42.000 tonn i Islandsk farvann.

Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. februar.

Norge eksporterte 6.000 tonn lodde til en verdi av 108 millioner kroner i februar.

Kina, Japan og Ukraina var de største markedene for lodde i februar.