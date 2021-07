Matkjede opplever vekst i sjømatsalget

Etter mange svake år for sjømat, har trenden snudd de to siste årene, mener matkjeden Meny.

Salget av fisk- og sjømat i Meny har i år økt med 9 prosent, med skalldyr som den store vinneren.

Sjøkreps ligger på veksttoppen med en økning på 60 prosent så langt i år mot samme periode i fjor, tett fulgt av håndrensede krabbeskjell på 55 prosent vekst. Lyngen reker har en vekst på 38 prosent og blåskjell på 21 prosent. Også skreisesongen var formidabel i 2021 med en vekst på 25 prosent mot fjoråret, opplyser kjeden i en pressemelding.

Ansvarlig for fisk og sjømat i Meny, Lars Gerhardsen har jobbet med fisk og sjømat i kjeden i mange år, og han har aldri sett maken til slike stabile veksttall. Han mener noe av økningen kan tilskrives stengte restauranter, men ikke all, for de var delvis stengt også i fjor.

- Trenden går mot renere og sunnere råvarer. I tillegg har vi lykkes med å ha gode tilbud, faste konsepter og å gi tips til fristende og enkle fisk- og sjømatmåltider, sier Gerhardsen.

Veksten i salget av fersk fisk- og sjømat i Meny er på 9 prosent så langt i år, målt opp mot svært gode tall også i fjor. I 2020 hadde Meny en volumøkning på fersk fisk på 8 prosent, mens salget av skjell og skalldyr samlet sett var på 18 prosent.