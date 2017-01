Mattilsynet med sjekke-liste

Mattilsynet vil under årets vinterfiske spesielt sjekke fangstbehandling, nedkjølingsrutiner og renhold når de fører tilsyn med fisket. Det blir opplyst i et informasjonsskriv til fiskerne.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Mattilsynets informasjon er rettet mot driftsansvarlige på fiskefartøy knyttet til sjark, not- og snurrevadflåten. Skrivet er ment å informere om hva Mattilsynet vil føre tilsyn med under årets vinterfiske.

Mattilsynet kommer vinteren 2017 til spesielt å føre tilsyn med følgende punkter:

Fangstbehandling

Mattilsynet sjekker om fisken er tilfredsstillende bløgget og utblødd. Mengden fisk som tas om bord skal stå i forhold til kapasiteten på fartøyet. Ved sløying om bord skal dette gjøres snarest mulig, og før kvalitetsforringelse oppstår.

Videre skal Mattilsynet sjekke nedkjølingsrutiner, dvs. at fisker har et bevisst forhold til temperaturen i råstoffet. Nedkjøling skal starte så raskt som mulig etter at fisken er tatt om bord. Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold og oppbevaring av fisk

Renhold og vedlikehold

Sjekk av renhold av innredning og utstyr som er i direkte og indirekte kontakt med fisken. For eksempel i kar/ kontainere, på transportbånd og under «hevebunn» i sløyebinge/skyllekar.

Kar som har hull eller sprekker, og er tydelig misfarget mellom lagene må repareres eller byttes ut.

Oppfølging ved regelverksbrudd

Mattilsynet oppfordrer virksomhetene til å gå igjennom interne rutiner slik at de ikke skal finne alvorlige regelverksbruddene under årets tilsyn. Hvis de allikevel finner brudd på forskriftskravene vi disse følges opp med vedtak etter alvorlighetsgrad på regelverksbruddet.

For eksempel vil funn av gulsleipe/ inntørket bakteriebelegg indikere mangelfullt renhold over tid. Mattilsynet ser alvorlig på dette, og i ytterste konsekvens vil fartøyet kunne bli stengt for nedvasking.

Ta kontakt med Mattilsynets lokalkontor hvis du har spørsmål.

- Skaff hygienepermen

Fagansvarlig Knut Eriksen i Norges Fiskarlag synes det er bra at Mattilsynet driver oppsøkende tilsynsvirksomhet om bord i fartøyene.

-Det er viktig med god dialog mellom fisker og tilsyn for på den måten sikre at fiskerne er bevisst på dette med kvalitet og hygiene. Jeg oppfordrer også fiskerne om å bruke inspektørene fra Mattilsynet aktivt som rådgivere og sparringpartnere for å finne løsninger og sammen skape gode resultater knyttet til kvalitetsarbeidet, sier han.

Viktig arbeid

- God kvalitet og gode rutiner for hygienisk behandling av råstoffet vil kunne føre til gode priser og lettere markedstilgang på våre produkter. En kvalitetsforringelse på første ledd vil følge produktet videre i distribusjonskjeden.

Eriksen minner også om at det er utarbeidet en kvalitets- og hygieneperm som nettopp skal hjelpe fiskerne i arbeidet med å sikre og dokumentere prosessene om bord. Bruk permen aktivt ved å se kritisk på hva du selv gjør om bord og noter ned eventuelle avvik og hva som er gjort for å korrigere dette!