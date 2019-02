Med fiskeriministeren til bords

Torsdag stilte fiskeriminister Harald Tom Nesvik og 12 skoleelever fra Kroken ungdomsskole opp på Kystens Hus i Tromsø for å skape oppmerksomhet om den nasjonale konkurransen lagdinegenlunsj.no.

Foto: Sjømatrådet

Den digitale konkurransen skal få flere unge mellom 13 og 16 år til å spise mer av sunne matvarer som fisk, frukt, grønt og grove kornprodukter.

- Det er en utfordring at nær 70 prosent av norske ungdomsskoleelever sier at de spiser mindre sjømat enn det som er anbefalt av helsemyndighetene. Vi bør fremsnakke fisken mer. Det gjøres veldig mye bra fra sjømatnæringen med fristende forbrukerpakninger og inspirasjon. Dagens konkurranse viste at det var mange gode innspill, høyt engasjement og fristende besvarelser fra Kroken-elevene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Gjennom konkurransen får ungdommene boltre seg i hundrevis av fristende ingredienser som laks, fiskenuggets og reker, i tillegg til grove kornprodukter, magert kjøtt, magre meieriprodukter, frukt, grønt og bær. Målet er å sette sammen en sunn lunsj med fullverdig næring, for så å lage en digital reklameplakat av hele måltidet.

Men elevene slipper ikke unna med bare det. Gjennom prosessen må de også lære seg om kostrådene, og at for eksempel fisk er rik på proteiner, omega 3, D-vitamin og jod.

Målet med konkurransen er at ungdommene skal bli mer bevisst sine egne matvaner i skolehverdagen og la seg inspirere til å spise sunnere.

- Jeg er veldig glad for at Kroken ungdomsskole fikk delta i denne konkurransen som første ungdomsskole i Tromsø. Vi hadde uansett planlagt å se på fisk, næringsinnhold og kostråd i mat og helse-timen i dag, så denne digitale konkurransen passet veldig bra. Jeg ønsker å oppfordre de andre ungdomsskolene i Tromsø og landet for øvrig til å delta i konkurransen for å rette oppmerksomheten mot en mer variert og sunnere lunsj for ungdommene, sier mat og helse lærer ved Kroken ungdomsskole Aud Johanne Wiik Nilsen.

Bredt samarbeid

Målgruppen for konkurransen er ungdomsskoleelever, lærere og foreldre. Konkurransen bygger på Helsedirektoratets kostråd. Den kan gjennomføres i skoletimene, og tilfredsstiller mange kompetansemål i flere av skolefagene.

Arrangørene er opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd, og nå håper de at flest mulig melder seg på konkurransen som varer til 8. mars 2019.

Konkurransen er laget i samarbeid med Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen, Landslaget for mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Utdanningsforbundet, Kost og ernæringsforbundet (Delta), FUG- Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Landsgruppen av helsesøstre NSF, Skolelederforbundet og NHO mat og drikke.