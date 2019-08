Med hundre års erfaring i rekepilling

– Om det er greit for meg at kvinnfolkene her får være stjernene i dag? Det skulle bare mangle! Det sier Jack Robert Møller, daglig leder hos Lyngenfjord i Troms. Fredag møtte han og en delegasjon fra Lyngen opp til en festlig begivenhet i Oslo. Håndpillede Lyngenfjord-reker er godkjent av fagjuryen, og får nå sin plass i den offisielle merkeordningen for norsk lokalmat i særklasse, Spesialitet. –To grep, vips, ferdigpilla! –Du tar bare tak ved halen først og drar, så drar du av ved hodet og vips, så er den ferdigpilla. To grep er alt, smiler og viser Eldbjørg Martinussen. Hun er en av åtte ansatte på rekepillelinja på fabrikken på Lenangsøyra, en hjørnesteinsbedrift i bygda. Under tildelingen, som ble avholdt på Meny Skøyen i Oslo, viste hun og fem andre rekepillere fram proffpilling til stor begeistring hos frammøtte. – Trikset er å jobbe rolig. Og så har vi det selvsagt hyggelig underveis, vi på linja. Vi prater og vitser litt, vet du, sier Martinussen, som har pilla reker i over førti år. Søskenbarnet Eli Jørgensen har samme imponerende fartstid. –Om det ikke nærmer seg femti nå... Er det ikke femti, Eldbjørg? Ja, sammen har vi to snart hundre års fartstid. Tenk på det! Og fortsatt har vi det veldig hyggelig på jobb! Rekordhøy score fra juryen Ikke mange bedrifter håndpiller reker i Norge. Daglig leder Jack Robert Møller sier det er to grunner til at Lyngenfjord har valgt å gjøre som på femtitallet og satse på håndpilla reker i lake: – Kvalitet og - like viktig - sysselsetting i vårt lille samfunn, sier han. –Når det kommer til kvalitet, så er håndpilling og maskinell pilling to forskjellige verdener. Håndpilling gir uendelig mye bedre kvalitet, sier Møller. Spesialitet fagjuryen er enig. Den ga rekene rekordhøy samlet score. I juryens begrunnelse står det å lese at «rekene har en unik smak som skiller seg tydelig fra øvrige produkter i sin kategori. De har en god konsistens og fremstår som om de kommer rett ut av rekeskallet». - Vi har et samfunnsansvar Sysselsetting er imidlertid et like viktig mål for den tradisjonsrike bedrifta. I omsetning utgjør ikke produktet mer enn rundt ti prosent av virksomheten, men antall årsverk relatert til håndpilling er rundt tretti prosent, anslår Møller – Motoren i bedrifta vår er reker som forbruekren sjøl må pille. Men de skaper bare arbeidsplasser på havet, ikke på fabrikken. Vi har et samfunnsansvar i ei lita bygd. Noen av våre har jobbet med dette i førti, femti år, sier Møller. – Håndpilling handler om mer enn å ville skape et kvalitetsprodukt. Det handler om verdier og om vår historie, sier han. Merkeordningen Spesialitet forvaltes av stiftelsen Matmerk på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet. Merket tildeles lokalmatprodukter godkjent av en egen fagjury. Det var administrerende direktør i Meny, Vegard Kjuus, som fikk æren av å overrekke Lyngenfjord det offisielle Spesialitet-merket etter ønske fra Lyngenfjord. Også konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Hollevik, møtte opp på Skøyen for å hedre gjestene fra nord.