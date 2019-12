Med påholdne stettglass

I løpet av de siste dagene har Norges Sjømatråd sendt ut en rekke pressemeldinger med glad-saker om at Norge kommer til å eksportere sjømat for mer enn 100 milliarder kroner i 2019. Nærmere bestemt, denne grensen er passert allerede og vi vil komme noe over dette beløpet ved årets slutt, skriver journalist Trond Antonsen i denne kommentaren.

Debatt