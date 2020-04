Med tørrfisk i blodet

Lofotingen Odd Einar Sørensen (48) er av tjukkeste tørrfiskslekt, men valgte likevel en helt annen livsvei. Inntil han en dag ikke kunne la være. Nå selger han tørrfisk fra Bø i Vesterålen ås det suser.

- Jeg er vel en gründer. Som bare må teste ut mulighetene som kommer i min vei, sier han til Kyst og Fjord.

Ny teknologi, gammel kunnskap

På hemmelig sted i Bø i Vesterålen står en duppedings og logger de daglige temperaturene. Et annet sted henger noen få torsker på et knøttlite hjell. Sørensen er på jakt etter nye felt. Hjemme i Ballstad er trolig alle mulighetene testet ut, for hundrevis av år sida. Men ikke i Bø.

- Noen få meters forskjell til den ene eller andre sida kan gjøre store utslag. Derfor må du være sikker på hva du gjør før du henger formuene til tørk, sier han.

Og alt tyder på at han vet hva han gjør. For helt siden han gikk i i gang har han tjent gode penger. De to siste årene har han solgt tørrfisk fo nærmere 40 millioner kroner årlig, og med brukbart resultat.

Utkonkurrert

Vi må begynne med begynnelsen. I Ballstad ligger tradisjonsrike Arne Sørensen & Sønner AS, som har drevet tørrfiskproduksjon i tre generasjoner. Arne Sørensen var Odd Einars bestefar, mens den ene av de to sønnene i firmanavnet er Ole Anton, er far til Odd Einar. Gutten vokste med andre ord opp under tørrfiskhjellene og kunnskapen om hvordan dette gjøres satte seg tidlig fast i blodet. Men ferdig med økonomiutdannelsen i Oslo valgte han likevel en helt annen bransje. Han ble befrakter i Lofoten Trafikklag og startet etter hvert sitt eget transportselskap, Lofoten Shipping AS, med fokus på fisk.

Det ble for tøft, på slutten av 90-tallet var han utkonkurrert av selveste Thermo-Transit, det dansk-norske selskapet som i dag står for det meste av fisketransporten ut av landet. Det fine med tapet var at nettopp Thermo-Transit med norsk hovedkontor på Sortland vokste og trengte folk. Der ble Sørensen ansatt og han flyttet nordover til naboregionen.

Det han ikke visste, var at det skulle bli en ny flytting, bare et halvt år senere. Daglig leder Bjørn Willumsens villa ta jobben hjem til Bø. Enda mindre visste Odd Einar at det å flytte til Bø var å flytte hjem. Til Tørrfiskland.

Kunnskap på kirkegården

Men så var det denne gründerånden, da. Gradvis gikk det opp for ham hvor han var kommet. I 2004 bare måtte han kjøpe et prøveparti med rå skrei og henge det opp, i nært samarbeid med faren, som er Odd Einars store mentor.

Det gikk dårlig, 90 prosent ble nedklassifisert, men nå var ideen født. De bygde flere hjeller noen meter bortenfor de første, og vips, så var kvaliteten der. Faren reiser stadig i Bø for å pløye de nye mulighetene, 75-åringen er i dag styreformann i selskapet.

Odd Einar gikk til egnebuene og spurte seg for om hvor det var blitt hengt fisk før, og om hvordan det hadde gått. Mange gode råd vanket over linestampene, og de to generasjonene Sørensen kombinerte den gamle lærdommen med moderne teknologi.

- Jeg har stor respekt for kunnskapen hos lokale fiskere og tilvirkere. Trolig finnes det kunnskap her ute om meer, værtegn og tørkeplasser verdt flere millioner – på kirkegården. Det er viktig å føre kunnskapen videre før den går tapt, sier han.

- Du kan tørke hyse, sei, brosme og lange overalt, men ikke torsk. Til det kreves det helt spesielle plasser. Og det er dem vi skal finne.

Snakker seg varm

Og her sneier vi innom det som denne journalisten synes er noe av det mest fascinerende på den naturavhengige kysten; om hvordan ulike mennesker legger merke til ulike ting i naturen utfra sine ulike interesser og forutsetninger. Om hvordan fiskeren legger merke til helt andre ting enn jegeren, kajakkpadleren, bonden eller fjellklatreren. Eller tørrfisktilvirkeren.

Sørensen snakker med entusiasme om avstanden fra hjellene ned til sjøen, avstanden til fjellene, temperaturvekslinger over små distanser på de viktige årstidene, om sol og regn, om vind fra ulike retninger og om strategiske tidspunkter for når fisken er tilgjengelig i forhold til disse parameterne. Om fiskehjell kontra hesjer, fordeler og ulemper. Om klimaendringer, torskens vandringer der nede i dypet, fiskerens kunnskap om hvor den står, skreiens kondisjon som råfisk fra uke til uke og om hvilken av de 20-30 ulike sorteringene den havner i når vrakeren til slutt bøyer seg over den ferdige tørrfisken for å felle dommen. Om tørrfiskevrakerne før og nå. Om italienernes tillit systemet og at de får det de betaler for. Om prinsippet med å heller være raus med nedklassifisering enn å risikere reklamasjoner.

- Poenget er at det er ikke bare å sette opp noen hjeller og begynne å henge. Du må kjenne de lokale forholdene. Og det er det vi holder på med.

- Ingen år er like, og det er uansett Vårherre som rår. Men det har betydning å legge merke til disse små tingene, høre værmeldingene, sjekke værdata. Noen undervurderer alt dette, og det kan gå bra en stund. Men når prisene som nå varierer på 100-lappen på kiloet fra den ene sorteringa til den andre, har det selvsagt enorm betydning å få prima kvalitet på mest mulig av årsproduksjonen.

Tørrfisk på postordre

Det ble 2007. De satset. I november dette året ble Stocco AS stiftet, faren ble styreleder. I 2011 omsatte selskapet for 4,5 millioner, året etter var det dobbelt så mye. I fjor var det 12 millioner, i år blir det ytterligere økning, litt for tidlig å si hvor mye. I 2014 sa han farvel til Thermo-Transit, men deler fortsatt kontor med de gamle kollegene. I sommer ble det bygget nytt tørrfisklager til fire millioner kroner, han kjøper boliger til de 30 ansatte som kommer hit på vinteren og har akkurat begynt å leie ut de samme boligene til turister på sommeren, de jobber mye med salg, selger blant annet vakumpakket tørrfisk på postordre gjennom selskapet Frahavet, de samarbeider med Anita Gylseth på Sakrisøy i Lofoten med salg av norskprodusert tørrfisksnacks og i tillegg til alt dette er Sørensen konsulent på egenkontroll i bedrifter, med engasjement i rundt 30 nordnorske selskaper.

- Du kan godt si at jeg har nok å holde på med…