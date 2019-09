Med tretti sesonger i Egga

Adler Jørstad (71) dro til Finnmark som line-egner den sommeren han var 14 år. Det var hans inntreden i et langt liv som fisker. Tross mye hardt slit på havet, har han aldri angret på sitt yrkesvalg.

Dersom dagens 14-åringer hadde blitt sendt til havs på jobb, ville vel noen ansvarlige blitt satt på straff. Da Adler Jørstad var ung, var dette slett ikke uvanlig.

- Jeg var jo ikke alene om å starte arbeidslivet som 14-åring, det var ikke sett på som noe rart i det hele tatt. Egentlig var det sånn at vi var blitt for gamle til å gå hjemme. Samtidig vil jeg hevde at vi var for unge til å delta på fiske, et hardt arbeid der vi var langt hjemmefra, sier Adler.

Han vokste opp i Botnhamn på Nord-Senja. Bare et steinkast unna der han og kona Elin fikk bygd seg hus og etablert familie. Elin kommer fra en fiskerfamilie i Stakkvika på Reinøya som ligger i Karlsøy kommune.

Måtte dele køye

Tilbake til Finnmarka i 1962; her satt altså unggutten Adler i Båtsfjord og egnet hyseline hele sommeren for Botnhamn-båten «Nordal» som Bjarne Karlsen på Sand eide.

- Jeg fikk 12 til 15 kroner for stampen med 600 ongler i, forteller han.

Etter jul bar det ut til havs med karen igjen, nå på vinterfiske fra Senjahopen med båten «Kristian Dolmen» tilhørende Roald Markussen i Botnhamn. På denne båten var han først to vintre, og etter et års opphold tok han en vinter til om bord her.

Boforholdene om bord på disse båtene var alt annet en luksuriøse.

- Vi bodde alle sammen i én lugar, seks-syv mann på det meste. Vi gikk jo ned i ei sånn kappe forrest på båten, og der måtte vi mang en gang dele køye, forteller Adler.

Rodde sjøholder

Etter dette rodde han «sjølholder» som det het.

- Jeg var mannskap om bord på båten «Kristian Johansen» som tilhørte Ole Johansen på Husøy, båten var oppkalt etter bestefaren. Vi rodde med garn i Egga, på Storjupta. Jeg fikk ha fem garn, totalt hadde vi fem lenker, så jeg hadde ett garn på hver lenke som var mitt. Fisken ble bløgga, merka og kastet for seg selv. På denne båten var vi åtte mann, og vi lå på land, forklarer Adler om sjølholds-ordninga.

Selv da han avtjente sin verneplikt på Grøtavær, fisket han.

- Vi var noen kamerater som lånte en båt der, og dro ut en 3-4 kvelder og fiska i Andfjorden. Det endte med at vi solgte et sted mellom fire og fem hundre kilo filet til fortet.

Det manglet ikke på utferdstrang hos senjafiskeren, det ble bankfiske etter blåkveita på Fugløybanken, Tromsøflaket og til Røst, der Adler var vikar om bord på 70-fotingen «Son». Og etter det med båten «Trond Ketil». Det gikk i garn- og linefiske.

I 2001 ble han helt og holdent sin egen herre da han kjøpte seg sjark. Det var en Viksund 33, brukt, fra Dyrøy. Den har han fortsatt i sitt eie.

Ankelen gir værvarsel

Adler Jørstad skulle kanskje hatt sin egen postkasse forankret i Egga, for han har regnet ut at han har 30 sesonger der ute, 15 høster og 15 vintre. For ni år siden, da han fylte 62, tok han ut pensjonen sin.

- Jeg visste ikke om jeg skulle bli 67, om helsa skulle holde. Sånt kan man aldri vite, fastslår 71-åringen.

Men helsa har holdt.

- Jeg har vært heldig som har fått være frisk. I 1987 fikk jeg knust en ankel da et fortøyningsjern på 100 kilo ramla på foten. Jeg fikk operert inn kunstig ankelledd, og det har fungert utmerket med bare én endring; den gir fra seg et lite «værvarsel». I tillegg til en brokk-operasjon, er dette alt som har feilet meg. Jeg er privilegert som har så god helse, og at jeg ikke har hatt flere yrkesskader.

Senjaværingen har også vært skånt for ulykker til sjøs. Bortsett fra en brann om bord på båten «Kvaløyvær», der det begynte å brenne i maskinrommet. Hendelsen forløp uten dramatikk der mannskapet på syv ble plukket opp av et kystvaktskip.

Tett på forlis

Adler har likevel på flere måter hatt ulykker tett på seg. Kona hans, Elin, hadde en bror som omkom på Fugløybanken. De var to på sjarken, Adler og Elins svigersønn var også ombord.

- De ble rammet av et lokalt, polart lavtrykk. Sjarken gikk ned, og svigersønnen vår ble liggende tre kvarter i sjøen. Han ble berget i live. Men tre år senere døde han. Om det var noen sammenheng med den harde påkjenningen, vet vi ikke, sier de to.

Adler og Elin fikk to barn, en datter og en sønn. Men sønnen døde før han ble fem år. Datteren bor på Finnsnes, og har gitt dem fire barnebarn.

Den grufulle hendelsen da den 80 fots garnbåten «Fritz Erik» fra Fjordgård forliste, gjorde sterkt inntrykk på Adler.

- Det var en trasig opplevelse da vi kom ut der og han lå med kjølen i været. Dette var vest for Kjølva. Det var i januar 1976, og jeg var om bord på «Jan Yngve». Vi skulle ut, men det dårlige været gjorde at vi venta han av. «Fritz Erik» som var lagt av gårde, hadde snudd, og var på tur til lands igjen da den forliste. Vi leita etter overlevende, men fant ingen. De var alle omkommet, syv mann. Jeg kjente skipperen og flere andre om bord, gode fiskerkollegaer, forteller Adler som også fikk «Utvik Senior» -forliset tett på to år senere, der han akkurat var kommet i land på Husøy da det gikk galt der ute.

Storkveite på 287 kilo

Adler fortsatte å fiske etter at han ble pensjonist. Mest linefiske, nå er det juksa han driver med. Og han har sild-garn ute, selv om det er lite å få nå som makrellen dirigerer fjorden.

- Kvota mi solgte jeg til svigersønnen vår, han som døde. Jeg er i gruppe 2 nå, og fisket 10 tonn i fjor. Jeg fisker høst, vinter og vår til i mai, og leverer til Nord-Senja Fisk AS her i Botnhamn. Det blir nok til at jeg holder på så lenge helsa holder, kanskje ikke i så stormende tempo, men i alle fall å delta. Jeg har stor interesse av havet, men er jo ingen konfirmant lenger.

Enkelte fangster huskes bedre enn andre, slik som storkveita på 287 kilo som han fikk sammen med naboen. Han har også fanget flere av voksen størrelse alene på sin sjark, blant annet en på 113 kilo og en på 107 kilo.

Adler har hele sitt liv vært lidenskapelig opptatt av fiske og fangst, ikke bare på havet. For han har vært en ivrig jeger som har vandret i alle fjellene rundt hjemstedet sitt, og flere til. Ørreten i fjellvatnene har fristet ham, et fiske han sier gir en helt annen opplevelse.

Husmor-yrket dårlig verdsatt

I alle de dager Adler Jørstad var ute på havet, var det ei som satt heime og ventet, og så i været.

- Jeg er veldig takknemlig overfor kona som har vært ei god husmor og holdt basen heime. Jeg synes husmor-yrket er altfor dårlig verdsatt, det er jo ikke vurdert som noe yrke. Det ser man av pensjonen hun får, sier han.

Adler har sett tidene skifte i fiskeriene, og den teknologiske utviklinga ta grep.

- Fisket er revolusjonert gjennom de årene jeg har deltatt. Nå ligger det to-tre mann på 35-fotinger og fisker helt nede i Egga. De teknologiske hjelpemidlene er vanskelig å forestille seg før en kommer om bord og får se hvordan de fungerer. Tenk, to-tre mann i dag på samme fiske som vi var 9 mann på før. Det er ei kolossal utvikling.

- Nå kreves det både komfort og teknisk utstyr. Den som ikke har kapital, er jo den store taperen. Båten i seg selv er verdiløs i forhold til de rettighetene du har. Det er de som betyr noe. Det er lagt opp til at de med stor kapital kan få mer, mener han.

I forvaltningen av havområdene ligger ei stor utfordring – bortkomne bruk. Adler tror havet skjuler mer enn vi aner.

- Mye er renska opp, men jeg er redd der er mye igjen. Det ligger nok store mengder ute langs Egga-kanten.

Et fritt menneske

På spørsmål om han angrer på sitt yrkesvalg, svarer fisker-veteranen dette:

- Om jeg hadde fått valgt på ny, så hadde jeg valgt akkurat det samme. For jeg har fått være et fritt menneske som har sluppet å se på klokka hele tida. Ting kunne vært gjort annerledes, men alt i alt var det bra. Selvfølgelig var det noen gang hardt arbeide, men det var glemt når jeg kom på land, sier han med et smil av sikker overbevisning.

Han trives i Botnhamn, og lovpriser bygda si.

- Botnhamn er ei fin bygd. Her får man hjelp når man spør, kan Adler forsikre om.