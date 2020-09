Medlemsmakt versus pengemakt i Råfisklaget

Andelen av uorganiserte fiskere som leverer fangst gjennom Norges Råfisklag

har lenge vært stor, og den blir desverre større og større.

Administrerende direktør Svein Ove Haugland vil etter det avisene skriver

derfor se på muligheten for at også uorganiserte fiskere kan inviteres inn og eventuelt

ta ansvar i lagets styrende organer.

Altså at alle fiskere som leverer fangst tilbydes medlemskap i organisasjonen.

En ordning med direkte medlemskap slik som for eksempel Sildelaget lenge har

praktisert og vært tjent med.

Tilsynelatende får Haugland liten støtte for sitt initiativ fra Råfisklagets styre og eierorganisasjoner.

Vi har det fint som vi har det sies det.

Forståelig nok all den stund styret i Råfisklaget, minus en fra Kystfiskarlaget og en fra

Sjømannsforbundet, består av fiskarlagsfolk i dobbel forstand.

Vi står for en stor og økende andel av omsetningen i laget Sier Fiskebåt.

Derfor krever vi at vår representasjon i organisasjonens styrende organer styrkes.

Med positiv erfaring fra Fiskarlaget, hvor Fiskebåts pengemakt i noen tiår har vært

toneangivende, prøver man forståelig nok samme våpen for å styrke sin makt i Råfisklaget.

Nå har det vel seg slik at Norges Fiskarlag er et faglag som i sin tid endret egen mønsterlov

til fordel for pengemakta til de store i organisasjonen.

Kanskje ikke så lurt, konsekvensene tatt i betraktning.

Norges Råfisklag derimot, er et Samvirkelag, i stor grad underlagt en helt annen lov.

Den kalles lov om samvirkeforetak.

I så måte er laget avhengig av at grunnprinsippene og demokratiforståelsen i

denne loven følges opp.

Et samvirkeforetak skal egentlig eies og styres av de som handler med og drar nytte av

lagets virksomhet.

Det betyr at Råfisklaget er lovpålagt å gi alle fiskere som leverer fangst, og drar nytte av lagets arbeid og innsats, tilbud om medlemskap og representasjon i organisasjonens styrende organer.

Dette er Råfisklaget godt kjent med, og i lagets vedtekter følges dette faktum opp:

“Alle fiskere, fangere og oppdrettere som bor i Råfisklagets distrikt kan bli medlemmer

av laget...”

I dag er det bare organiserte fiskere som er medlemmer og kan velges til styre og stell i organisasjonen.

Men for å følge opp loven, må laget nødvendigvis i sine vedtekter tilby medlemskap til potensielle direktemedlemmer.

Altså et tilbud til alle uorganiserte fiskere som må svare avgift til laget når de lever fangst.

Dette tilbudet har altfor lenge stått i vedtektene som et lite raust, uverdig og udemokratisk tilbud. Her heter det at:

Hvis 300 – 599 uorganiserte fiskere samler seg å banker på døren kan de få 2 representanter til

Råfisklagets årsmøte.

Hvis over 599 uorganiserte fiskere slår seg sammen og vil inn, kan de få hele 4 representanter.

til årsmøtet.

Råfisklaget vet hele tiden hvor mange uorganiserte fiskere de har å forholde seg til.

Råfisklaget vet at det tilbud disse gjennom lagets vedtekter får er ubrukelig.

Råfisklaget vet at opplegget til dags dato ikke bidratt til et eneste direktemedlem i laget.

Imidlertid har departementet, som skal godkjenne Råfisklagets vedtekter, merkelig nok godkjent denne beklagelige ordningen.

I så måte kan et fornøyd flertall i lagets styre, Fiskarlaget med sine Fylkeslag og Fiskebåt,

slappe av med at demokratiet er ivaretatt og vi styrer salgslaget.

Risikoen for at to eller fire representanter fra direktehold skal dukke opp i årsmøtet å

forandre dette maktforholdet eksistere ikke.

Råfisklaget er et salgslag som i kraft av sitt monopol utøver en offentlig myndighet.

At lover og regler skal forvaltes slik at alle fiskere skal føle tilhørighet i laget er vel det

administrerende direktør har i tankene når han tar til orde for endringer.

Mitt håp er at han får til endringer.

Det har Råfisklaget som alle fiskeres salgsorganisasjon alt å tjene på.