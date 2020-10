Meget godt makrellfiske i uke 40

Også fisket etter NVG-sild har gått så det suser, i følge tall fra Sildesalgslaget.

Etter en noe treg start på høstsesongen har det denne uken ikke gått tregt for seg.

Makrellfisket godt i gang

Vel 41.000 tonn med makrell er registrert i journalen og det har vært et godt fiskeri både langs norskekysten og i EU-sonen.

– Makrellfiskeriet har kommet godt i gang, det som er særlig positivt denne uken er at vi også har hatt et godt fiske langs norskekysten, da spesielt på Møre, rett utenfor Fosnavåg, forteller salgsleder Knut Halvor Møgster.

Høy snittvekt

Utenfor Fosnavåg har både små og store vært i aktivitet. Men det er ikke bare langs kysten av Møre det har blitt fangstet makrell, den minste flåten har vært i aktivitet fra Møre og helt sørover til Bømlo.

– Snittvekten på makrell har vært relativt høy. Vi ser også at det har vært en del større kast i EU-sonen, noe som kan gjøre det utfordrende for å få optimal kvalitet på fisken. Vi har dermed hatt litt reklamasjoner denne uken, sier Møgster.

NVG-sild

I tillegg til særdeles god aktivitet på makrellen, har vel 20 båter fisket NVG-sild. Fiskeriet har i all hovedsak foregått på Tromsøflaket, men det har også vært noe fangsting langs kysten.

– Totalt er det registrert 12.000 tonn med fin NVG-sild denne uken. Snittstørrelsen ligger rundt 230-260 gram, noe som egner seg veldig godt til filet produksjon, sier Møgster.

Brisling

Fra Hardangerfjorden har det blitt meldt inn 180 tonn med kystbrisling. Rundt seks båter har vært i aktivitet i fjorden.

Størrelsen ligger rundt 97-100 stykker per kg.

Industri

Industrifisket har gått sin gang også denne uken, med 1207 tonn øyepål, 264 tonn med strømsild, 1546 tonn kolmule og 992 tonn med hestmakrell.

Makrellstørje

Det er registrert 54 tonn med makrellstørje denne uken.