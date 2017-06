Mehamnfisken skal på høring

Statssekretær Ronny Berg sier at de foreløpig ikke har tatt stilling til hvor de 3.000 tonnene til Mehamn skal hentes fra. Saken sendes nå ut på høring.

Men han er ikke i tvil om at dette er et riktig politisk vedtak som kan forsvares. Det har tidligere vært gjort forsøk med distritskvoter, men da ble området kvantumet skulle fordeles på så stort, at hele hensikten falt bort. Nå vil de spisse den nye distriktskvoten inn på Nordkyngregionen, og øremerke den foredling. Det kan bety at også Kjøllefjord kan dra nytte av fisken.