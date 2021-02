Melder overgang til Sjømat Norge

Randi Nygaard Grøntvedt (47) blir ny regionsjef midt i Sjømat Norge.

Grøntvedt kommer fra rådgivningsselskapet INAQ, der hun de siste to årene har vært daglig leder.

– Dette blir en spennende utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Nygaard Grøntvedt.

Grøntvedt har en doktorgrad innen fiskeimmunologi fra Nofima. I løpet av sin 25 år lange fartstid i sjømatnæringen har Grøntvedt bekledd ulike roller innen fôrindustrien, oppdrettsnæringen, universitet og instituttsektor og senest konsulentbransjen.

– Gjennom åtte år som forsker ved Veterinærinstituttet, fikk jeg erfaring med å drive egen forskning, lede forskergrupper, og utføre forvaltningstøtte til Mattilsynet og departement, som ga meg god erfaring med hvordan næringen forvaltes og reguleres, sier Nygaard Grøntvedt.

– Vi ser frem til å få Randi med på laget i Sjømat Norge som regionsjef i Midt-Norge. En av hennes viktigste oppgaver vil være å jobbe for næringens rammebetingelser i regionen, blant annet sikre at vi kan bruke kysten vår til bærekraftig produksjon av sunn mat, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Siden 2016 har Grøntvedt vært tilknyttet INAQ før hun tiltrer i Sjømat Norge 1. juni. Hun overtar stillingen til Knut Hjelt som går av med pensjon, og vil ha kontorsted i Trondheim.

– Akvakulturnæringen har alltid fascinert meg, og nå var jeg motivert for et nytt skifte, sier Nygaard Grøntvedt.