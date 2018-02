«Meløyfjord» på grunn

Ingen kom til skade da 34 meter lange «Meløyfjord» grunnstøtte utenfor Bodø torsdag morgen.

Båten har ifølge hovedredningssentralen kraftig slagside der den står på et undervannsskjær på Reinsgrunnen i Landegodefjorden, men det skal ikke være fare for at båten går ned.

Et mannskap på tre er fortsatt om bord for å ivareta fartøyet mens ressurser fra Redningsselskapet og Forsvaret er til stede for å sikre den i påvente av at det blir gjort forsøk på å trekke båten løs.

Det skal ifølge HRS ikke være registrert skader i skroget som fører til vanninntak.