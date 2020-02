Mener dette er verdens beste fiskebåt

For en knapp måned siden kunne Atlantic Longline hente hjem denne fangsmaskinen fra Tyrkia.

– Det er én ting jeg kan si om denne båten: det er den beste og flotteste kombilinebåten som noen sinne har blitt bygd, sier en fornøyd reder Kjell-Gunnar Hoddevik til Maritimt Magasin.

Et av verdens mest avanserte

Den kombinerte line- og snurrevadbåten med navnet «Atlantic», har en bruttolengde på 63,98 og en bredde på 13,99 meter. Båten eies av Atlantic Longline AS i Ålesund med Kjell-Gunnar Hoddevik, Jonny Årvik og Jan-Ove Langeland som aksjonærer.

Fartøyet er selvsagt utstyrt med noe av det beste som finnes av fiskebåtteknologi på markedet, og er derfor et av verdens mest avanserte fiskefartøy - uavhengig av type.

Ifølge Maritimt Magasin har «Atlantic» en autolinekapasitet på 72.000 krok – i tillegg til at båten er rigget for snurrevadfiske. Innfrysningskapasiteten er på 60 tonn i døgnet, i tillegg til at man har et behandlingsanlegg for restråstoff. Restavfallet fra filéetproduksjonen skal eksempelvis fryses ned og selges videre.

Stort norsk innslag

Båten er bygd ved Tersan Shipyard i Tyrkia. Men mesteparten av utstyrspakkene om bord er levert av norske selskap, noe Kjell-Gunnar Hoddevik er fornøyd med.

Selv om båten er bygd i Tyrkia, tror han at den norske andelen i byggeprosessen er like stor som om båten skulle vært bygd i Norge.

«Atlantic» er innredet for et mannskap på 25, men Hoddevik regner ifølge Maritimt Magasin med at de vil seile med 17 personer som utgangspunkt.

Båten ble forøvrig døpt 1. februar med Torill Hoddevik som gudmor.