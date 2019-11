Mener kun nordmenn må få starte fiskecamp

Bø Kystfiskarlag krever i en årsmøteuttalelse at turistene ikke skal få føre ut fisk, og at fiskecamper kun skal kunne drives av nordmenn.

Kystfiskarlaget i Bø holdt årsmøte i helga, og har sendt ut blant annet denne årsmøteuttalelsen:

«Årsmøtet har opp gjennom årene gjort flere vedtak på saken om turistfisket, og resultatene av at turistfisket ikke er tatt på alvor av norske myndigheter ser vi nå.

I 2019 har det blitt avdekket smugling av fisk ut fra Norge som er totalt uakseptabelt for årsmøtet. Denne trenden har vært økende og dette har fått foregå i flere år nå uten at norske myndigheter gjør noe.

Det er blitt avslørt at det er kun loinsen, det beste stykket på torsken som tas vare på og resten kastes, dette på grunn av at utførselkvoten regnes i filet. Dette er miljøkriminalitet og ressursbruk som er totalt uakseptabelt, hadde norske fiskere gjort dette hadde de blitt bøtelagt og hardt straffet. Dette gjelder flere fiskeslag som fangstes av turistfiskere når de er i Norge.

Den fangstrapporteringen som turistfiskeanleggene er pålagt er mild sagt en vits. Her rapporteres kun antall fisk ikke kilo som yrkesfiskere må. Turistfiskerne får slippe ut fisk som de ikke vil ta på land, norske fiskere blir straffet for samme utslippet. Her vet årsmøtet at det er forskjell på utkast fra en til tre fisker mot et jevnt utkast på hele eller deler av fangsten som en ikke ønsker, men prinsippet er det samme uansett at det skal være likhet for loven.

Årsmøtet har gjort tidligere vedtak om turistfisket hvor årsmøtet har vært skeptisk til utførselkvoten og at den skal regnes i filet. Norske fiskere får sin kvote i rund vekt derfor har årsmøtet krevd utførselkvoten i rund vekt og helst ned mot null i utførselkvote.

Årsmøtet har også krevd at det skal kun være norske statsborgere som kan starte opp turistfiskeanlegg. Det er avdekket flere useriøse aktører her, dette både norske og utenlandske eiere.

Årsmøtet har registrert at i andre land er det restriksjoner på hvor mye en kan fiskepr. dag og i flere land er utførselkvoten nesten lik null.

Årsmøtets krav er derfor at utførselkvoten blir null, men at den fisken de fisker i Norge mens turistfiskerne oppholder seg i Norge kan godtas som matauke. Her må det selvsagt settes dagskvote, slik at det ikke fiskes mer enn en klarer å spise.

Årsmøtet krever videre at kun norske statsborgere kan starte opp med turistfiskeanlegg.»