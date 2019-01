Mener kursen er stødig

– Jeg oppfatter regjeringserklæringen som relativt tydelig på at det holdes stø kurs i norsk fiskeripolitikk. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

– Fiskerikapittelet leser jeg som en god avklaring på en rekke punkter. I hovedsak ser jeg en videreføring av en politisk linje med en ansvarlig og god forvaltning som grunnlag. Det understrekes at Norge skal videreutvikle og styrke sitt internasjonale omdømme som en av verdens fremste sjømatnasjoner. Dette er god lesning, sier Ingebrigtsen.

– I enkeltsaker registrerer vi at regjeringen vil opprettholde dagens nivå med en stor kystflåte og ikke åpne for å kunne slå sammen kvoter for fartøy under 11 meter, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han fremhever det som meget viktig at erklæringen anerkjenner og er på linje med fiskerne om at de tre viktigste pilarene i lovverket for næringen skal ligge fast.

– Det står svart på hvitt at grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast. Dette er svært viktige prinsipper og handler om nasjonal selvråderett og en tydelig videre retning for norsk fiskeripolitikk, understreker lederen i Fiskarlaget.

Ingebrigtsen mener det er både viktig og betryggende at erklæringen også stadfester og er tydelig på at norsk sjømatnæring ses på og skal videreutvikles som en viktig framtidsnæring.

– Jeg er fornøyd med å lese at regjeringen er tydelig på at de ønsker å legge til rette for lønnsomhet og bærekraft, og at også markedsadgang blir løftet opp som viktig prioritet for å skape størst mulig verdi av våre ressurser.