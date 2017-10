Mener seg utsatt for sabotasje

Grieg Seafood går til politianmeldelse av det de mener er forsøk på grovt skadeverk mot oppdrettsanlegget i Vedbotn.

Foto: Grieg Seafood

Anlegget har ifølge ifinnmark.no vært omstridt, med høylydte protester fra lokalbefolkning og andre interesser. Når det nå er funnet gnust glass i bunnen på av de seks merdene på lokaliteten i Vedbotn, lenker ledelsen i selskapet dette til protestene, og sier de finner det helt ubegripelig at noen vil ty til slike skritt for å vise sin motstand.

- Forholdet oppdaget vi under røkting av fisk 4. oktober. Da registrerte de ansatte glass i håven de heiser opp fra bunnen. Torsdag fikk vi umiddelbart satt i gang dykking for å gjøre full sjekk av alle merdene for å se om vi finner mer, sier samfunnskontakt i Grieg Seafood, Roger Pedersen til iFinnmark.

- Vi er skremt over utviklingen saken tar. Vi har en fullt lovlig etablering i Vedbotn i tråd med kommuneplanen til Nordkapp og alle tillatelser er på plass. Vi er sjokkert over å se at det går fra å være protestaksjoner og folk som ikke setter pris på at vi etablerer oss til at man nå er i ferd med å begå kriminelle handlinger, sier Pedersen til avisa.

Han frykter at glasset kunne ha skåret hull i merden, og slik bidratt til rømming av de 150.000 fiskene som står i hver av merdene.