Mener sjømat kan sparke i gang Norge

Sjømat Norge mener sjømatnæringen kan få en betydelig større rolle når Norge «åpner» igjen. Nå har organisasjonen oversendt en oppskrift til regjeringen om hvordan det kan gjøres.

Sjømatorganisasjonen mener svaret på å få en sterk og målrettet industripolitikk som raskt kan skape aktivitet kan ligge hos sjømatnæringen. Her kan det både skapes lønnsomme arbeidsplasser og samtidig bygge et grønt og fremtidsrettet næringsliv.

Vil åpne for havbruk til havs

– Vi foreslår å åpne for havbruk til havs. Tiden er nå moden for at vi kan kjøre ordinære tildelingsrunder i mer eksponerte farvann. Samtidig bør vi jobbe videre med å løfte frem innovasjon i det mer kystnære havbruket, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.På Sjømat Norges nettside framholder han at det også bør igangsettes industriprogrammer som bidrar til at Norge kan utvikle og produsere fôringredienser, øke bearbeidingsaktiviteten, og starte arbeidet med flåtefornyelse.Dette tror organisasjonen i sum både kan bidra til å styrke den norske sjømatnæringen og generere nye prosjekter for leverandør- og kunnskapsindustrien rundt næringen.

– I havbruksnæringen er det produksjonen av fiskefôr som setter de størst klimafotavtrykk. Klarer vi å bygge en ny havindustri tilknyttet fôringredienser i Norge kan vi gjøre laksen enda grønnere, og samtidig bygge fremtidsrettet industri i Norge. Innen fiskeriene er det flåten som står for størst klimagassutslipp. Derfor bør vi sette i gang flåtefornyelse nå. Det vil bidra til at vi kutter både CO2 og NOx fra fisket samtidig som verftsindustrien får nye oppdrag.

På regjeringens dagsorden

Tirsdag avholder fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møte med Sjømat Norge. Høyt på agendaen står nettopp forslaget om å bruke sjømatnæringen for å få fart på norsk økonomi. I løpet av uka vil også statsminister Erna Solberg avholde kontaktmøter med de viktigste næringene slik at det kan utarbeides en gjenåpningsplan for norsk økonomi.