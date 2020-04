Mer bevisst på søppelrydding

I fire år har MS «Vikingbank» levert inn marint avfall gjennom Fishing for Litter, totalt deltar nå 85 fiskefartøy i ordningen.

«Vikingbank» tråler etter sild, lodde, brisling, tobis, makrell, øyenpål og kolmule lenger nord. Men det er langt fra bare fisk som finner veien inn i trålposen, melder Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

– Senest i går leverte vi en full pose med marint avfall til Fishing for Litter. I tillegg måtte vi rekvirere dykker for å sjekke den ene sidepropellen da noe tauverk hadde surret seg fast, forklarer Aleksander Vedø som mønstrer på som kaptein de neste tre ukene.

Over 500 tonn på tre år

Det var i 2016 at prøveordningen med Fishing for Litter (FFL) ble startet opp som et tiltak mot marin forsøpling. I første runde var tre mottakshavner og 20 påmeldte fartøy med.

– Nå er vi oppe i 85 fiskefartøy som leverer avfall til ni ulike havner i Norge, sier Hilde Rødås Johnsen, SALT Lofoten, til sjøfartsdirektoratet.

Fjorårets deltakere leverte inn hele 218,3 tonn marint avfall bare det siste året. Totalt har FFL sørget for at over 500 tonn marint avfall er borte fra havet.

Hvor mange fartøy som får delta i prosjektet avhenger til enhver tid av budsjettrammene. I perioder har de faktisk hatt ventelister på båter som ønsker å være med. I takt med prosjektdeltakelsen har mannskapet om bord i Vikingbank blitt stadig mer miljøbevisste.

– Alt som finner veien inn i trålposen vår blir tatt med til containeren til FFL. Vårt eget søppel oppbevares selvsagt om bord til etter endt tur, forklarer Vedø.

Kollega og nå avløst kaptein, Anders Klovning, ser fram til en god friperiode etter endt tur. Han mener næringen har blitt mye flinkere til å gjenvinne marint avfall og ikke kaste det til sjøs.

Tauverk og gamle redskaper

Nå har FFL-ordningen sørget for at stadig flere fartøy tar med seg avfall som bokstavelig talt seiler sin egen sjø. Ordningen er åpen for alle norske fiskefartøy som har mulighet til å levere oppfisket avfall innenfor en eller flere av de etablerte FFL-mottakene. Eneste kriteriet er at de må være registrert.

Åkrehamn Trålbøteri på Karmøy er et av totalt ni mottaksanlegg. Daglig leder Terje Hemnes og avdelingsleder på trålbøteriet, Jarle Einar, sørger for at containeren tømmes og at innholdet registreres.

– Det er mye tauverk og slikt, men også gamle redskaper avdekkes når fiskebåtene tråler på bunnen. Vi som har jobbet her en stund kan raskt datere gammelt fiskeutstyr tilbake til de ulike tiårene de ble brukt, smiler Einar.

Fishing for Litter – mottak:

- Tromsø – Troms Fryseterminal

- Ålesund – Longvagruppen

- Egersund - Egersund Group

- Karmøy – Åkrehamn Trålbøteri

- Hvaler – Egersund Group

- Måløy – Nordfjord havn

- Båtsfjord – Båtsfjord havn

- Austevoll – MøreNot

- Stamsund – Jangaard Export & Lerøy