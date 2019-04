Mer enn 20.000 tonn mindre enn i fjor

I det årets vinterfiske i Lofoten dreier over på vårtorskefiske i Finnmark, oppsummerer Råfisklaget ståa.

Ifølge Råfisklagets ukentlige statistikkoppdatering er det så langt i år landet 153.000 tonn fersk torsk i lagets område. Det er 26.000 tonn mindre enn fjorårets vintersesong, da det hadde kommet på land 179.000 tonn til samme tid på året.

Men til tross for en 15 prosents reduksjon i kvantum, har årets priser gjort at verdien har økt fra 3,1 til 3,26 milliarder kroner. Snittprisen for all fersk torsk har fått opp fra 26,60 i fjor til 31,49 i år. Aller best snittpris er oppnådd i Lofoten/Salten, med kr. 32,38.

Lofotkvantumet har for lengst passert en milliard i verdi, og med den siste uka tillagt statistikken kan Råfisklaget slå fast at rekorden nå ligger på 1,13 milliarder kroner, basert på landinger av totalt 52.132 tonn torsk.

Til sammenligning er det i samme periode landet 29.485 tonn i Vesterålen og 26.477 i Troms.