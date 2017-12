Mer fersk, mindre fryst

Norge eksporterer mer fersk torsk, og mindre fryst. Danmark og Sverige størst på fersk torsk i november, Kina og Storbritannia størst på fryst.

Foto: Dag Erlandsen

November ble ingen stor torskemåned på eksportstatistikkene, men året som helhet vil bli det, viser tallene fra Norges Sjømatråd.

Fersk torsk

Norge eksporterte 2 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 108 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 1 000 tonn eller 28 prosent og en verdinedgang på 16 prosent eller 21 millioner kroner fra november i fjor. Våre to nærmeste naboland Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i november.

Hittil i år har Norge eksportert 64 500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 000 tonn eller 7 prosent og en verdiøkning på 9 prosent eller 182 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Fryst torsk

Norge eksporterte 7 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 241 millioner kroner i november. Volumet falt med 1 300 tonn eller 15 prosent mens verdien falt med 20 millioner kroner eller 8 prosent fra november i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i november.

Hittil i år har Norge eksportert 75 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 450 tonn eller 1 prosent og en verdiøkning på 3 prosent eller 73 millioner kroner fra samme periode i fjor.