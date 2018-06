Mer hyse

Fiskeridirektøren med melding til flåtegruppe.

Foto: Erik Jenssen

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene nord for 62. breddegrad for konvensjonelle havfiskefartøy. Konvensjonelle havfiskefartøy tildeles maksimalkvoter på 272 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Kvoteøkningen innføres for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Beslutningen har virkning fra og med torsdag 21. juni.