Mer kunne vært menneskemat

Mer av fisken kunne vært brukt til menneskemat. Det viser en ny, global studie fra University of British Columbia.

Foto: Dag Erlandsen

Hovedforfatter bak studien Tim Cashion setter spørsmålstegn ved ressursbruken, og sier hovedkonklusjonen deres er at 90 prosent av fisken holder god nok kvalitet til at det kunne vært konsumert av mennesker direkte.

– Studien er den første som tar et globalt overblikk på alle verdens fiskerier, og hvordan sluttanvendelsen er. Det er også den første studien som trekker linjer helt tilbake til 1950, skriver Cashion i en e-post til NRK.

20 millioner tonn

Årlig brukes rundt 20 millioner tonn av klodens fiskeressurser til andre ting enn direkte mat til mennesker.

- Det meste av fisken som går med til produksjon av mel og olje er lavkvalitet, og fra et økonomisk ståsted kan det virke fornuftig å «transformere» dette råstoffet til høyverdiprodukter som laks eller reker, forklarer Cashion.

Problemet er at fisken gjerne hentes fra sjøområder tilhørende utviklingsland. Dermed settes disse landenes fiskebestander under press, samtidig som lokalbefolkningens tilgang på fersk sjømat reduseres.

- Fisk sørger for minst 20 prosent av proteininntaket til 3,1 milliarder mennesker i verden. For ikke å snakke om essensielle mikronæringsstoffer som jern, sink og omga-3-fettsyrer, skriver Cashion.

Biprodukter

Forsker Ole Torrissen ved Havforskningsinstituttet mener hovedutfordringa er at den rike delen av verdens befolkning spiser for mye kjøtt. - Så lenge vi har et høyt kjøttkonsum vil det være marked for fôr.

– I Norge har vi imidlertid generelt sett en god utnyttelse av fiskeråstoffet. Det gjenstår imidlertid en del når det gjelder innsamling av biprodukter fra torskefiskeriene. Der dumpes det fortsatt mye sløyeavfall, sier han.