– Mer positiv holdning

Færre redere enn tidligere har problemer med å skaffe seg mannskap og stadig flere fiskere anbefaler yrket til andre.

Foto: Dag Erlandsen

Det kommer fram av den store undersøkelsen til Norsk Senter for bygdeforskning. Med jevne mellomrom undersøker de fiskeres holdning til eget yrke og hvilke framtidsutsikter de ser for seg.

Fisker Thomas Sedeniussen fra Reine kommenterer det slik overfor Lofotposten:

– Pappa og bestefar er fiskere. Yrket har bestandig interessert meg. Slik situasjonen er nå med bra kvoter og god pris, er dette et yrke for framtiden. Jeg for stadig henvendelser fra folk som vil være mannskap, blant annet fra folk i oljenæringen, sier 25-åringen til avisen.

Etter at han begynte i næringen for åtte år siden, har fiskeriene gått stadig bedre.

– Store kvoter og god pris gjør at flere snakker opp fiskeriene, sier han.

Med åtte års mellomrom har Norsk Senter for bygdeforskning undersøkt fiskernes holdning til eget yrke og hvordan de ser på framtiden. I 2007 ble 500 båteiere og 500 mannskap spurt. I 2015 ble undersøkelsen utvidet til 800 båteiere og 700 mannskap.

I 2007 var 78 prosent av de spurte positiv til å anbefale fiskeryrket til andre. I 2015 økte andelen til 84,3 prosent. Mest positiv var mannskap i flåten med hele 87,8 prosent.

- Samlet sett kan vi si at fiskerne er optimistiske på vegne av næringen, og enda mer optimistisk enn i 2007. Dette indikerer at fiskene må være fornøyd med utviklingen, og at de oppfatter utviklingen siden 2007 som positiv, meldes det i rapporten.