Mer produksjon

Rikelig tilgang på råstoff. Økende interesse for foredlede produkter i dagligvarehandelen. Alt ligger nå til rette for at filétnæringen står over for en sesong der pilene vil peke oppover. Med et forventet prisfall på råvarene på toppen, vil vi sannsynligvis gå inn i et år med svært høy aktivitet i filétnæringen. Sannsynligvis står vi overfor ett år med høyere aktivitet i landindustrien enn på lange tider.

Vi har allerede opplevd en betydelig opptur for ferdigforedlede produkter etter at koronapandemien endret markedssituasjonen. Det har bidratt sterkt til at fiskerinæringen klarer å holde stand – tross en særdeles utfordrende situasjon innenfor de fleste deler av næringslivet.

Den siste oversikten fra Norges Sjømatråd viser at eksporten av både rød og hvit fisk så langt i år har hatt en økende tendens. Når all fisk slås sammen, har eksporten av norske ferske filétprodukter økt fra 88 653 tonn per november 2019 til 99 677 tonn ved utgangen av årets novembermåned. Frysemarkedet viser samme tendens; fra 131 400 tonn i fjor til 157 323 tonn i år. Derfor er det ingen grunn til å se mørkt på kommende år.

Fiskerne vil neppe oppleve noen prisfest. Men sett under ett, vil fiskerinæringen likevel klare seg godt også de kommende 12 månedene. Det er godt nytt for alle fiskeriavhengige samfunn langs kysten. Man trenger bare skjele litt til andre virksomheter for å se på alternativene.