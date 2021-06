Mer restråstoff fra fiskerinæringen

Over en million tonn restråstoff fra fisk og skalldyr ble i fjor utnyttet etter det er renset og prosessert.

Dette utgjør 85 prosent av den totale mengden av restråstoff som er tilgjengelig og utnyttelsesprosentetn er økende, skriver Norges sildesalgslag som viser til en fersk FHF rapport om restråstoff.

Mindre fra hvitfisk

Tilgjengelig restråstoff fra fiskeriene styres i stor grad av kvotene, hvor hvitfisksektoren så en nedgang, mens pelagisk sektor så en oppgang fra 2019 til 2020. Produksjonen i havbrukssektoren fortsatte økningen for fjerde året på rad, som bidro til å opprettholde mengde tilgjengelig restråstoff, totalt, framgår det i rapporten.

Oversikten over tilgang til restråstoff og anvendelse av dette, er informasjon som det er behov for i ulike sammenhenger for beskrivelse av tilstand og utvikling, og som beslutningsstøtte.

Liten økning

Samlet utnyttelsesgrad av marint restråstoff steg fra 84 prosent til 85 prosent fra 2019 til 2020. Bakgrunnen for dette var i hovedsak endringene i andelene av total mengde tilgjengelig restråstoff. Dette styres av produksjon i havbruksnæringen som økte i 2020, samt kvoter i fiskeriene hvor pelagisk sektor så en økning mens hvitfisk så en nedgang.

I hvitfisksektoren ble det beregnet en nedgang fra 61- til 58 prosent i utnyttelsesgrad (se figur). Sammenlignet med tidligere år er 58 prosent fortsatt det tredje høyeste nivået hvitfisksektoren har vært på og den svake nedgangen kan skyldes COVID-19 utbruddet som skapte større uro i markedene for både hovedprodukt (f.eks. filet) og produkter av restråstoff.

Et eksempel er smitteutbruddet hos flere minkoppdrettere i Danmark som førte til avlivning av store mengder mink. Ved at Danmark er et av de største markedene for pelsdyrfôr basert på norsk marint restråstoff ble det en sterk nedgang i denne produktkategorien i 2020 sammenlignet med tidligere år.