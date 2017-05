Mer sårbar enn tidligere antatt

Barentshavet er mer sårbart enn tidligere antatt. Ny forsking viser at store mengder sjøfugl er i havområdet hele året, også om vinteren.

Foto: Norsk Polarinstitutt

De første resultatene fra et omfattende, internasjonalt forskingsprosjekt er nå klare. Mer enn 100 sjøfuglforskere, feltarbeidere og frivillige fra fem land er involvert i Seatrack-prosjektet, melder NRK.

Mange sjøfuglarter er bare på land i løpet av hekketida, og er ellers spredt over store havområder. Forskerne har til nå visst lite om hvor de er utenom hekkesesongen, men nå har de for første gang klart å kartlegge dette. Kartlegginga omfatter et område fra Russland i nordøst til Storbritannia i sørvest. En databrikke festes på en fotring på fuglene og ved hjelp av gjenfangst året etter kan forskerne loggføre hvor fuglene har oppholdt seg.

Forskerne ble overrasket over funnene.

– Ja, vi hadde forventet at mer fugl ville trekke ut av Barentshavet vinterstid, sier sjøfugløkolog Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.

– Barentshavet er viktigere for sjøfugl gjennom hele året enn det vi har trodd, sier han.

– Storparten av den norske lomvibestanden overvintrer i det sørøstlige Barentshavet. Polarlomvi fra både Hornøya, kysten av Kolahalvøya, østkysten av Spitsbergen og Novaja Semlja har ulike deler av Barentshavet som viktige vinterområder, sier han.

11 sjøfuglarter som er med i forskingsprosjektet, blant annet lomvi, polarlomvi, alkekonge og lunde. Sju av dem er på den nasjonale rødlista over arter som står i fare for å dø ut.