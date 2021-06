Mer sei og krabbe - mindre torsk og hyse

Råfisklaget summerer opp forrige uke i korthet.

Seien er i ferd med å ta over for torsken på bryggesedlene langs kysten.

– Det var økte landinger av sei og kongekrabbe fra kystflåten forrige uke, mens det var reduserte landinger av torsk og hyse sammenlignet med uka før.

Også første periode av blåkveitefisket nærmer seg slutten, melder laget.

– Det ble forrige uke også levert et beskjedent ukekvantum av blåkveite. Kvoten for kystflåtens fiske for 1. periode nærmer seg nå oppfisket.

I seifisket er det først og fremst fangst med not det har vært økning, og der passerte ukekvantumet for første gang 2.000 tonn i år. Brukbar fart i omsetningen av sjøfryst sjømat fra den havgående flåten forrige uke, der snabeluer dominerer kvantumsmessig, mens torsk, hyse og reke genererte størst verdi.