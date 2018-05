Mer sei til trålerne

Maksimalkvotene til trålerflåten økes for å få tatt opp mer sei.

I en melding fra direktoratet fremgård et at maksimalkvoten for fartøy som fisker med torsketråltillatelse økes til 1 000 tonn for ferskfisk- og rundfrystrålere og til 1 400 tonn for fabrikktrålere.

Maksimalkvoten for fartøy som fisker med seitråltillatelse økes til 750 tonn per faktor.

Fartøy som fisker med avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ha inntil 49 % bifangst av sei i de enkelte hal og ved landing.

Endringene trer i kraft fra og med 2. mai.