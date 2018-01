Mer sjøtransport det neste tiåret

Det skal bli mer sjøtransport det neste tiåret. I går ble Kystverkets handlingsprogram for 2018-2029 lagt fram.

Foto: Kystverket

- En viktig satsing i handlingsprogrammet er at vi skal fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger i første seksårsperiode, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. Det betyr utskifting av gamle lys og merker til mer moderne og miljømessige løsninger med lengre levetid og lavere vedlikeholdsbehov.

Kystverket ønsker å stimulere til mer sjøtransport, siden sjøtransport er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Derfor styrkes tilskuddsordningen for overføring av gods i det nye handlingsprogrammet. Samtidig så etableres det en ny tilskuddsordning for investering i utvikling av mer effektive og miljøvennlige havner.

På sjøsikkerhetsområdet utvides tjenesteområdet til trafikksentralene, og den maritime trafikkovervåkningen rundt Svalbard bygges ut gjennom landbaserte AIS-stasjoner.

Videre skal Kystverket bygge to nye og miljøvennlige multifunksjonsfartøy, og dermed sluttføre fornyelsesprogrammet som startet i 2012 med OV Utvær.

Kystdirektøren understreker at selv om et tiltak er oppført i handlingsprogrammet, så er gjennomføringen uansett avhengig av de årlige budsjettene som Stortinget vedtar.

Stad skipstunnel

– Av spennende enkeltprosjekter vil jeg trekke fram Stad skipstunnel, som har planlagt byggestart mot slutten av første regjeringsperiode. Dette blir et spektakulært prosjekt, men først og fremst er det et sjøsikkerhetsprosjekt som vil redusere ulykkesrisikoen og forbedre seilingsforholda og regulariteten langs kysten. Her har Kystverket gjort et grundig planarbeid i mange år, og dersom Stortinget kommer med et endelig vedtak om at tunnelen skal bygges, så skal vi være klar, sier kystdirektør Slotsvik.