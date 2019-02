Merk godt og meld fra

Reguleringer for Lofotfisket klar.

Fra og med fredag 1. mars gjelder lokale reguleringer for Lofotfisket, både på innersida og yttersida av Lofoten. Reguleringen er fastsatt av Fiskeridirektoratet. Forskriften trer i kraft 1. mars og varer til 15. april innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter. Hele forskriften finner du her.

Det minnes om at all faststående redskap skal meldes til Kystvakta på telefon 07611, gjennom Barents Watch sin FiskInfo, eller direkte via kartplotter, både ved setting og opptak. Faststående redskap skal settes i samme posisjon over tid, skal meldes på nytt hver syvende dag etter at redskapet først ble innmeldt. Redskapene skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg. Garn skal røktes daglig og line minimum annenhver dag. Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl 20 og 06.

Det oppfordfres til lokale og tilreisende fiskere om å gjøre seg kjent med detaljene dette innebærer for utøvelsen av fisket og orientere seg om gjeldende forhold. Det er hver enkelt fiskers ansvar å sørge å holde seg oppdatert på forhold som kan påvirke potensielle redskaps- og brukskonflikter. På BarentsWatch holder du deg enkelt oppdatert over fiskeriaktiviteten i Lofoten.