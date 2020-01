Det mest spennende nå er ikke hvem som blir ny fiskeriminister, men om resten av Solberg-regjeringen fortsetter.

Det mener leder for Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen etter at det nylig ble kjent at Frp forlater regjeringen. Fiskeriministerstolen er en av taburettene som blir stående ledig, og det er derfor naturlig å spørre om Fredriksen har en ønskeliste av kandidater klar?

- Jeg har ikke sterke kandidater til hvem det bør være. Men hvis Erna fortsetter med de to partiene, så er det vel Reiten i KrF som har fremstått som mest interessert i fiskerinæringa, sånn som jeg har kunnet registrere det. Men vi i Fiskarlaget skal ikke ha så mange meninger om hvem som blir fiskeriminister. Vår holdning er at vi registrerer hvem det blir, og lar vedkommende få de beste sjanser til vise hva de kan.

- Det er nok selve regjeringsprosjektet jeg er mest spent på, om Erna fortsetter i et mindretallsprosjekt eller om hun kaster kortene. Og for oss i fiskerinæringa er vel det mest spennende hva som skjer med kvotemeldinga. Om det var usikkert før dette skjedde, blir det jo ikke mer sikkert nå, sier Fredriksen.