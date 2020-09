Miljø-sertifikatet kan ryke

Miljø-sertifikatet på norsk-arktisk torsk kan ryke til påske. Det kan bety lavere pris og milliontap for fiskerne. – At dette rammer verdens best forvaltede torskebestand bør være et stort tankekors, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen.

Bakgrunnen er de dårlige bestandsanslagene på kysttorsk. Bestanden skulle vært på minst 50.000 tonn, men er på begredelige 20.000 tonn. Å artsbestemme kysttorsk fra norsk-arktisk torsk kan bare skje under mikroskopet, og det er følgelig umulig å konstruere sorteringsredskaper som kan skille ut kysttorsken i nota og slippe den ut igjen.

Slik river kysttorsken med seg resten av torskefiskeriene. Når dagens MSC-sertifikat skal fornyes neste år, er det stor sannsynlighet for at hele den norske torskeforvaltninga blir strøket av lista.

Garanterer bærekraft

MSC (Marine Stewardship Council) er organisasjonen som garanterer overfor forbrukerne at fisken i handledisken er høstet bærekraftig og i tråd med alle internasjonale forvaltningsprinsipper. MSC-merket skal i prinsippet også gi økt pris i markedet, utfra en tankegang om at miljøbevisste forbrukere vil velge bort fisk som ikke er miljømerket, selv om de må betale litt mer.

- Hvor mye torskeprisen kan falle som følge av manglende MSC-merke er et vanskelig spørsmål, som vil kreve inngående markedsanalyser. Men det er klart vi ville ikke ha investert i MSC-merking dersom vi ikke trodde at det hadde en markedsmessig effekt, sier Tor Bjørklund Larsen, internasjonal miljørådgiver i Norges Fiskarlag.

Otto Gregussen sier det slik: - Vi har hatt mange slike prosesser med bestander som risikerer å miste MSC-merket, nå sist var det makrell, som viste seg å få et mindre prisfall enn først antatt. Men at torsk kan risikere dette, er selvsagt kjempealvorlig for oss. Vi gjør det vi kan, for å oppfylle kravene.

Tidligere i høst ble Fiskarlagets landsstyre orientert. - Bekymringsfullt, at norsk torskeforvaltning ligger an til å ikke oppfylle kriteriene, heter det i vedtaket.

Nedslående

Også Havforskningsinstituttets rapport om kysttorsken på forsommeren ga et nedslående bilde. Etter to mislykkede perioder med såkalt gjenoppbygging av kysttorskbestanden, står man nå foran en tredje hovedsertifiseringen på torsk og hyse. I følge rapporten er det «svært sannsynlig at store deler av det norske torskefisket vil være utestengt fra å bruke MSC-merket inntil de underliggende problemene med kysttorsken er løst».

For øvrig forteller den samme rapporten at gjeldende sertifikat løper ut i oktober 2020. Dette er feil, påpeker Otto Gregussen. Rett dato er 26. april 2021.

– For MSC bør det være et stort tankekors, at dette skal ramme verdens best forvaltede torskebestand, der vi endatil står foran store kvoteøkninger neste år, sier Gregussen til Kyst og Fjord.

Dyrt å sertifisere

MSC ble stiftet i 1997, av blant andre Verdens Villmarksfond, som en reaksjon på et omfattende svartfiske verden over. Poenget var å få forbrukerne med i kampen mot miljøkriminalitet i fiskerinæringa. MSC har kontorer i London (hovedkontor), Seattle, og Sydney, og lokale kontorer i Edinburgh, Berlin, Haag, Paris, Cape Town og Tokyo.

Å få et fiskeri MSC-godkjent er imidlertid ikke billig. Salgslagene og Sjømatrådet betaler for selve sertifiseringa, mens Fiskarlaget, salgslagene og Sjømatrådet deler på utgiftene til lønn til internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag.