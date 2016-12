Miljøpåvirkning i Finnmark

Havforskningsinstituttet har fått 8,6 millioner kroner til å utvikle nye metoder for langsiktig miljøovervåking av organiske utslipp fra havbruk. Spesielt fokus på bunnlevende organismer.

Foto: Dag Erlandsen

– Siden mye av veksten i havbruk forventes å skje i Nord-Norge, haster det å få kunnskap om hvordan fiskeoppdrett vil kunne påvirke de unike marine økosystemene i nord, sier Raymond Bannister ved Havforskningsinstituttet, som skal lede det nye prosjektet. Det meste av dagens kunnskap om akvakultur og økosystem på havbunnen, gjelder bløtbunn i fjordene i Hordaland og sand/blandingsbunn langs kysten av Sør-Trøndelag.

Bannister sier det er uklart hvilken effekt akvakultur har på bunnhabitatene som finnes i Nord-Norge, og at det derfor er svært viktig at instituttet nå har fått midler til å undersøke områder i Finnmark. Resultatene herfra skal blant annet bidra til å bygge en kunnskapsbase som kan brukes videre.

Et annet viktig mål med prosjektet er å bidra til utviklingen av nye overvåkingsverktøy for oppdrettslokaliteter som har blandings- eller hardbunn under merdene.

Prosjektfakta

Tittelen på prosjektet er SUSTAIN-AQUA som er en forkortelse for Sustaniable Aquaculture in the North: identifying thresholds, indicators and tools for future growth (Bærekraftig havbruk i nord – identifisering av terskelverdier, indikatorer og verktøy for videre vekst). Det starter neste år og varer til 2020. Havforskningsinstituttet er prosjektleder, men det er også flere samarbeidspartnere: Akvaplan-niva, NGU, Department of Fisheries and Oceans i Canada og Cawthron Institute på New Zealand. I tillegg skal det ansettes en postdoktor i en toårig stilling.