Miljøvennlig og moderne

Brødrene Berger og Jostein Fredriksen ble mottatt som helter når de klappet til kai på Napp i Flakstad med nybygget «Josberg» forleden.

Sammen med broren Berger skal Jostein Fredriksen drifte 21-metringen gjennom selskapet Fiskebåtrederiet VITO AS.

Frem med spriten

Rundt 70-80 mennesker fra fjern og nær sto på kaia for å ønske nybygget «Josberg» velkommen heim på mandag.

- Det ble mye mer folk enn jeg hadde ventet, veldig folksomt. Alle har vært veldig positive, også fagfolk som har vært på besøk.

- Vi har hatt sprit av alle sorter ombord for å ivareta korona-hensyn, tilføyer han.

Har det meste

For mannskapet vil praktbåten bety en vesentlig oppgradering. Dette er en båt som har det meste, ja sågar mer enn hva man kan forvente seg. Foruten et topp utstyrt og romslig rorhus, moderne messeområder, smakfulle lugarer og ei praktisk bysse, har man like til fått installert ei badstu om bord for å sikre et godt arbeidsmiljø for mannskapet. Derfor klør det nok utvilsomt for mannskapet etter å komme seg i drift. Dette er i høyeste grad en båt for framtiden, der man har tatt høyde for både effektiv drift og høy trivselsfaktor for dem som skal sørge for inntektene.

Ikke mer stampline

«Josberg» kom rett fra verftet til Skogsøy båtbyggeri i Mandal. Etter halvannet års byggetid og fem dagers ferd nordover ankom praktbåten Napp, der den skal ha hjemmehavn.

– Den er veldig fin i sjøen, og vi er veldig fornøyd. På turen rundt Stavanger og over Stad hadde vi storm, og det gikk bare fint.

Etter 40 års drift med stampline, tar Fredriksen-brødrene skrittet opp til autoline med nybåten.

– Vi går bort fra stampline, siden vi mener at tida er inne for det. Norske egnere er jo ikke å oppdrive lenger, og den bransjen rammes jo av korona også, i forbindelse med innførsel av arbeidskraft fra andre land, bekrefter han.

Arbeidsplasser og lærling

Nytt bygg betyr arbeidsplasser for det vesle fiskerisamfunnet i Flakstad i Lofoten.

– Vi skal være seks mann og muligens en lærling nå i første omgang.

Fredriksen håper å være i drift i løpet av den nærmeste framtid.

– Først skal vi teste båten og sjekke at alt fungerer, så blir det noen prøveturer her på heimsjyen, så får vi se hvordan det blir.

– Hva slags fiske skal dere i gang med?

– «Josberg» er fullstrukturert. Vi har 70 tonn torsk igjen av kvoten på nærmere 400 tonn, i tillegg skal vi fiske sei, hyse og andre fiskeslag utover høsten. Planen er å drifte fra Lofoten og nordover, både Troms og Finnmark.

Svært miljøvennlig

Den stolte eieren fremhever at nybygget er svært miljøvennlig i drift.

– Ingeniørene på verftet mener at dette er Norges grønneste fiskebåt. Vi har NoX-rensing på begge motorene, og den skal være totalt utslippsfri. Representanten fra MAN-fabrikken uttalte med at luften som kom ut av motoren var renere enn den som ble tatt inn. For å produsere strøm, har vi en akselgenerator på 250 Kw. Vi trenger dermed ikke hjelpemotor for å lage strøm. Så dette skal være bedre enn batteribåter, sier han.

FAKTA OM «JOSBERG»:

¤ 20,99 meter lang aluminiumsbåt

¤1000 hk MAN hovedmotor, 300 hk Volvo Penta hjelpemotor

¤ Bygget ved Skogsøy Båtbyggeri i Mandal

¤ Har kostet rundt 50 millioner kroner og har tatt 1,5 år å ferdigstille