Million-lott på «Gadus Poseidon»

Mannskapet om bord på Lerøy-eide «Gadus Poseidon» fikk sin del av rekord-året 2016.

Ifølge Dagens Næringsliv fisket «Gadus Poseidon» i fjor 8400 tonn til en verdi av 170 millioner kroner. Da regner det også på mannskapet. 28-åringen Ole Marius Rørvik forteller til avisa at han for første gang i trålkarrieren opplevde at lotten passerte en million kroner.

– Nå tjener vi bra. Jeg har aldri tjent så bra før, sier Rørvik til avisa.

- Jeg tjente vel litt over det. Det er bare et tall. Det gikk bra. Det var toppår i fjor, sier frysemann om bord, Per Egil Pedersen.

Lerøy Seafood Group la tirsdag frem sine resultater for 2016. Konsernet hadde en omsetning på 4,9 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, mot 3,6 milliarder i samme periode året før. Driftsresultatet før verdijustering av biomasse ble én milliard kroner i fjerde kvartal 2016, mot 353 millioner i samme periode i 2015, melder Dagens Næringsliv.