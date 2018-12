Millioner til båtbygging

Forbundet Kysten og sponsoren deler ut en stor pengegave til trebåtbyggere.

Foto: Sveinung Uddu Ystad

Med en breddegave på 7,9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB i ryggen, ønsker forbundet Kysten å støtte lokale prosjekter hvor flere går sammen om å blåse liv i kunnskapen om båtene.

- Formålet er å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Det vil vi gjøre gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som bygges, sier informasjonsrådgiver i Forbundet Kysten, Tuva Løkse.

Samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB strekker seg over fire år, og prosjektene som fikk støtte i første runde er godt i gang. Her er oversikten over disse. Nå utlyses resten av pengene. Rundt 3,5 millioner skal fordeles på prosjekter som går i gang i 2019 og 2020.

Her er kriteriene i utlysningen.

- I Norge har man bygget variasjoner over disse båtene siden vikingtiden, og vi kan ikke tillate at kunnskapen forsvinner i løpet av et par generasjoner. Dette breddegaveprosjektet er et kjempeløft for hele feltet, sier Tuva Løkse, informasjonsrådgiver i Forbundet Kysten.