Min side for sjøfolk

Sjøfartsdirektoratet har utviklet en digital selvbetjeningsløsning for sjøfolk. Lansering 11. desember.

Foto: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Løsningen gir alle norske sjøfolk tilgang til sine data hos direktoratet.

- Vi gjør det det nå betydelig enklere for norske sjøfolk å selv kunne sjekke status på sine sertifikatsøknader og andre opplysninger vi har registrert på dem. Løsningen er åpen døgnet rundt hele året, og det øker vår servicegrad overfor næringen betraktelig, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Min side for sjøfolk blir tilgjengelig via direktoratets nettsider mandag 11. desember. Når sjøfolk logger seg på løsningen, vil de kunne se status for sine sertifikater, nyere kvalifikasjoner, elektronisk innrapportert fartstid og helseerklæringer. Sjøfolk vil også kunne søke nye sertifikater og betale gebyr.

Flere digitale selvbetjeningsløsninger er under planlegging og vil bli realisert de nærmeste årene, melder direktoratet.

Du kan lese mer her.