Mindre fisk, mer penger

Fiskeri-Norge eksporterer mindre, men tjener mer. I mai falt volumet med 11 prosent, mens verdien økt med 11 prosent. Laksesug og svak krone er årsaken.

Foto: Dag Erlandsen

- Med en gjennomsnittspris på 73,73 kr per kilo fersk hel laks, opplevde vi i mai den høyeste månedlige gjennomsnittsprisen for laks vi har registrert. Årsakene til den høye prisen er en sterk etterspørsel og en fortsatt svak krone mot Euroen. Det har aldri vært registrert en høyere eksportverdi for norsk laks til EU i en enkeltmåned. Eksportverdien for laks til EU i mai endte på 4,6 milliarder kroner, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør markedsinnsikt og markedsadgang i Norges Sjømatråd.

81 000 tonn

Totalt i og utenfor EU eksporterte Norge 81 000 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mai. Veksten i eksportvolumet til EU var på 10 500 tonn, mens den totale veksten i volum var på 8 400 tonn eller 12 prosent. Verdien økte med 851 millioner kroner eller 16 prosent i forhold til mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 400.000 tonn laks til en verdi av 27 milliarder kroner.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 69,76 kroner i mai 2017, var den 73,73 kroner per kilo i mai 2018. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai. Også USA har en sterk verdivekst, opp 82 millioner kroner eller 24 % fra mai i fjor. Det er den beste mai-måneden for eksport av norsk sjømat til USA noensinne.

Vekst i USA

- Amerikanerne spiser laks som aldri før, og jeg tror det skyldes at laks fra Norge er kjent for å være fri for antibiotika og bærekraftig. Veksten i USA viser betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Men vi kan ikke hvile på våre laurbær, også trygging av gode rammevilkår for handel blir helt avgjørende for å oppnå vekst også i framtiden, sier fiskeriminister Per Sandberg.