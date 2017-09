Mindre penger i kystsamfunnene

Kvotefond og ressursrente gir mindre penger til kystsamfunnene. Det mener Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Foto: Dag Erlandsen

Fredriksen legger ikke skjul på sin skepsis til Eidensen-utvalget, hvis skjebne i skrivende stund er usikker.

- Den videre skjebnen til innstillingen er usikker. Det kommer først og fremst an på hvem som blir neste fiskeriminister og hvilke holdninger de enkelte partiene på Stortinget inntar til de enkelte punktene.

- Enkelte av forslagene til utvalget kan få store negative konsekvenser for kysten og utviklingen av denne. Blant annet gjelder det en evt. etablering av et statlig kvotefond og evtentuell innføring av ressursrente. Sistnevnte vil uten tvil bidra til at mindre penger legges igjen i de enkelte kystsamfunnene med de negative konsekvenser det vil få.