Mindre torsk i NAFO

Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Det har årsmøtet i NAFO bestemt, mot stemmene fra Norge, Island og USA. De tre landene ville ha kvoten ytterligere ned.

Det melder Fiskebåts hjemmeside. Totalkvoten neste år blir dermed på 11.145 tonn. Den norske kvoten blir på 1.031 tonn.

EU har foreslått å redusere fisket over to år. Forskeranbefalingen for 2018 var på 8.182 tonn og dette blir kvoten i 2019, om ikke en ny vurdering av bestanden i 2018 tilsier noe annet.

Norge, Island og USA stemte mot forslaget, og mente en skulle følge rådgivningen, spesielt på grunn av den dårlige rekrutteringen til bestanden og frykt for et snarlig moratorium, det vil si totalforbud mot fiske i sonen. Det opplevde man først på 90-tallet, etter et massivt spansk overfiske, som førte til at hele økosystemet ble forandret.

Den internasjonale organisasjonen NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) forvalter kvotene i området, som strekker seg fra Baffinbukta mellom Grønland og Canada i nord, sørover helt ned til New York på den amerikanske østkysten og østover til samme lengdegrad som sydspissen av Grønland.