Mindre volum – samme verdi

Årets januareksport ligger hele 900 tonn bak fjoråret. Men verdien av torske-eksporten i januar er den samme.

Det ble ifølge Sjømatrådets januar-statistikk eksportert 4.700 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 227 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 900 tonn, eller 16 prosent mens verdien er på samme nivå som januar i fjor.

Av dette utgjør skrei 900 tonn som er en økning på 312 tonn eller 53 prosent. Verdien av skreien var på 49 millioner kroner som er opp 20 millioner kroner eller 67 prosent. Danmark, Latvia og Sverige er største mottakere av fersk torsk i januar.

- Vi er i gang med en ny skreisesong og det er tydelig at markedene vil ha skrei. Per januar har vi allerede eksport 900 tonn skrei, over 300 tonn mer enn på samme tid i 2018, og det største volumet som er eksportert siden målingene begynte i 2015. Det samtidig som det er landet noe mindre torsk i år sammenlignet med samme tid i fjor. Som for de øvrige torskeproduktene ser vi at også ferskprisene fortsetter å øke inn i det nye året. Gjennomsnittlig pris for skrei var 54,53 kr per kilo i januar, en økning på 9 prosent, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

I januar ble det eksportert 9 900 tonn fryst torsk til en verdi av 401 millioner kroner. Det er en økning i volum på 2000 tonn eller 25 prosent mens verdien økte med 130 millioner kroner eller 48 prosent. Kina, Storbritannia og Litauen er de største mottakerne av fryst torsk i januar.

- Verdiveksten skyldes økte volumer av både hel torsk og filet, i tillegg til en betydelig prisvekst på begge produktene. En god etterspørsel og en svak norsk krone i januar har bidratt til dette, sier Ingrid K. Pettersen.