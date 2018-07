Ministeren vil ikke granske

Justisministeren ser ingen grunn til å følge opp fylkesordfører Knut Werner Hansens krav om gransking av myndighetenes oppfølging av «Kristine»-forliset.

Foto: Finnsnes Dykk og Anleggsservice

Det vakte sterke reaksjoner da et privat initiativ for å heve sjarken «Kristine», som gikk ned ved Maursund i Nord-Troms i juli 2016, førte til at den savnede fiskeren Edgar Leonhard Hansen ble funnet. Funnet ble gjort til tross for at politiet hadde gjort det de mente var mulig for å avklare om Hansen befant seg ved båten.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen var en av dem som reagerte, og som henvendte seg til justisdepartementet med krav om at myndighetenes oppfølging av saken måtte granskes.

Ifølge avisa Itromso.no, har justisminister Tor Mikkel Wara nå svart, og gjort det klart at han ikke ser noen grunn til å iverksette gransking av håndteringen av «Kristine»-forliset 18. juli 2016.

«Jeg kan ikke se at det skal være grunn til å iverksette gransking av HRS (Hovedredningssentralen, journ.anm.) eller Troms politidistrikt for den tjenesteutførelsen de har gjort i forbindelse med denne tragiske hendelsen», skriver Tor Mikkel Wara i svaret til fylkesordføreren.

«Jeg har full forståelse for de pårørende som i nærmere to år har levd med uvissheten om hva som skjedde med sin kjære. Hvorfor han ikke ble funnet er det vanskelig å mene noe om. Det ble som sagt søkt med ulike ressurser under redningsaksjonen og senere i fasen med søk etter antatt omkommet», skriver justisministeren i brevet, ifølge Itromso.no

Justisministeren vil heller ikke kommentere kritikken som har kommet mot Statens havarikommisjon for transport, som ikke ville engasjere seg i saken fordi ulykken ikke skjedde i aktivt fiske.

Knut Werner Hansen er ikke fornøyd med svaret.

- Jeg er skuffet, og jeg blir å svare justisministeren etter ferien. Vi hadde håpet på et annet svar fra ham, sier Hansen til Itromso.no.