Minst 40.000 deltok

Minst 40 000 frivillige deltok i helga under Strandryddeuka 2019. Sjømatnæringen deltok også i flere av de 1350 aksjonene som til nå er innmeldt på strender, øyer og holmer lang kysten.

Strandryddeuka og Strandryddedagen er organisert gjennom Hold Norge Rent og vi i Sjømatnæringen har også deltatt gjennom det arbeidet som Hold Norge Rent organiserer, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Stor takk

– Vi har mange å takke. Først og fremt de frivillige som har vært ute og ryddet i all slags vær, samt renovasjons- og avfallsselskap over hele landet som har åpnet dørene for gratis innlevering, sier Norges ryddegeneral Fanny Pindsle i Hold Norge Rent.

Inndeling av temadager

Til forskjell fra tidligere ble Strandryddeuka i år delt inn i seks ulike temadager: Skoler og barnehager, båtfolkets dag, #5forhvalen, rydd med jobben, dykke- og vasseaksjoner og småplast i tillegg til selve Strandryddedagen.

– I år ville vi prøve noe nytt, og inndelingen i temadager har blitt veldig godt mottatt. Vi har fått stor respons på dette i sosiale medier, og vi ønsker å bygge videre på denne suksessen, sier Pindsle.

Aksjon på Giske

Fredag 3. mai gikk sjømatnæringen sammen med «Plastfritt Hav» om en Strandryddefestivalen på Alnes fyr og opplevelsessenter på Giske.

Aksjonen var en del av Strandryddeuka 2019 og var sjømatnæringens hovedarrangement dette året.

Vi oppfordrer samtidig medlemmer og medlemsbedrifter om å fortsette med lokale aksjoner langs hele kysten, også tilpasset vær og føre i de enkelte regionene.

Samlet sjømatnæring

Som nevnt over er strandryddefestivalen et felles arrangement mellom sjømatnæringen, Hold Norge Rent og Plastfritt Hav.

– Det er kjempeviktig at hele sjømatnæringen står samlet hvis vi skal løse havets utfordringer, og det gjør de, vi må ta vare på fremtidens matfat, sier Ina Giske i Plastfritt Hav.

Dette er de 10 organisasjonene som står sammen for et rent miljø:

- Norges sjømatråd

- Sjømatbedriftene

- Norsk Industri

- Fiskarlaget

- Norges Sildesalgslag

- Pelagisk forening

- Sjømat Norge

- Fiskebåt

- Norges Råfisklag

- FHF