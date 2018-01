Minst ti dødsfall skyldtes båtfyll

I 2017 registrerte Sjøfartsdirektoratet 29 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter. Det er en økning på to fra 2016. Minst ti av de omkomne (34 prosent) var alkoholpåvirket da ulykken skjedde.

Foto: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

– Det er svært trist at tallet på personer som mister livet i fritidsbåtulykker ikke går nedover, og vi oppfordrer alle om å visa aktsomhet på sjøen. Bruk flyteutsyr, hold en fornuftig fart, og vent med ankerdrammen til båten er trygt fortøyd for natta.Sjansen for at det skal skje noe uønsket er mye større om båtføreren er påvirket av alkohol, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

I seks av dødsfallene som knyttes til bruk av fritidsbåtar i 2017, er det uvisst om den forulykkende var påvirket av alkohol eller andre rusmiddel. I mange tilfeller er ikke denne informasjonen tilgjengelig, men 35 av totalt 155 som har mistet livet i fritidsbåtulykker de siste fem årene, står registrerte som påvirket av alkohol da ulykka skjedde.