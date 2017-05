Minstepris på Nordsjøsild

Etter at minsteprisen ble suspendert 11 mai blir nå prisen kr 2,98 fra mandag. Samtidig går Sildelaget over til innmelding av en samfengtstørrelse.

Foto: Scanfishphoto

Basert på de to siste uker omsetning med snittpris på kr 3,73 i auksjonene så blir gjeldene minstepris kr 2,98 fra mandag 29. mai.

- I tillegg så forventer vi kjøp av sild til matjesproduksjon fra samme uke. I den forbindelse så vil innmelding og salg av Nordsjøsild bli gjort med en samfengstørrelse for hele fangsten. Dette vil gjelde fram til 10. juli da vi går over til de to tradisjonelle størrelsesgruppene, melder Sildelaget.